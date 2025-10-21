JD1TV: Pai agride professor com socos após a vítima pedir para aluna não mexer no celular

Um homem foi preso por agredir um professor de 53 anos com socos dentro do Centro Educacional 4 do Guará, no Distrito Federal, na manhã desta segunda-feira (20), após a vítima pedir que uma aluna parasse de mexer no celular durante a aula.

O agressor, Thiago Lênin Sousa, desferiu nove socos contra o professor, que ficou com olho roxo e hematomas nas costas. Câmeras de segurança registraram a violência, e a filha do agressor aplicou um 'mata-leão' no pai para impedir as agressões.

Thiago foi levado à delegacia, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e responderá em liberdade por lesão corporal, injúria e desacato. Segundo ele, a filha disse que o professor teria xingado a estudante, e ele negou ter feito ameaças.

A Secretaria de Educação do DF acompanha o caso e acionou a Corregedoria para apurar os fatos, além de reforçar a segurança na escola. A pasta repudiou qualquer forma de violência no ambiente escolar, reafirmando o compromisso de garantir um espaço seguro e respeitoso para toda a comunidade.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também