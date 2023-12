JD1TV: Passageira de carro morre durante colisão com carreta na BR-262

Tatiane Martins, de 28 anos, morreu durante um grave acidente que aconteceu no finalzinho da manhã desta quinta-feira (14), na BR-262, próximo a obra da Suzano em Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações iniciais, ela era passageira de um veículo que tentava fazer uma conversão, na rodovia e acabou sendo atingido por uma carreta. Depois da colisão, o carro foi arrastado por cerca de 50 metros.

Técnica em segurança do trabalho, Tatiane estava no veículo da empresa junto com o motorista. Segundo o site Ribas Ordinário, a empresa que está trabalhando na construção do Posto da Polícia Rodoviária Federal.

O condutor do carro precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para um hospital de Campo Grande. A passageira acabou ficando presa às ferragens, morrendo ainda no local.

O caminhoneiro também precisou receber atendimento médico, sendo encaminhado para uma unidade de saúde.

Tatiane deixa um filho, de apenas 6 anos.

