JD1TV: Passageira fica presa apÃ³s carro acertar poste na Gunter Hans

Duas pessoas ficaram feridas e podem até dizer que ‘nasceram de novo’, depois de um grave acidente registrado na noite de quinta-feira (7), na Avenida Gunter Hans, região do bairro Jardim Aero Rancho. O veículo em que eles estavam, colidiu contra um poste e ficou destruído.

Conforme as informações iniciais, o Volkswagen Gol era conduzido por um motorista, que levava uma mulher como passageira. Em determinado momento, por motivos ainda desconhecidos, ele teria perdido o controle e colidido violentamente contra um poste.

Por conta da batida, a frente do carro ficou irreconhecível e o ‘pé’ do poste de energia espedaçado.

Devido a dinâmica, a passageira ficou presa às ferragens e precisou ser desencarcerada pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Ela teve fratura na perna e foi levada para uma unidade de saúde.

O condutor do Gol teve apenas ferimentos leves pelo corpo, passando por atendimento e também sendo encaminhado para uma unidade de saúde.

Além do socorro, equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estiveram no local atendendo a ocorrência.

Assista as imagens:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também