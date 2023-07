JD1TV: Passageiros queriam agredir 'vovô assanhadinho' em ônibus em Campo Grande

Passageiros insatisfeitos com a conduta de um idoso que passou a mão em uma jovem, de 22 anos, queriam agredir o suspeito dentro do transporte coletivo de Campo Grande, mas foram impedidos por outras pessoas, que acionaram a Polícia Militar.

A testemunha, zeladora Luciene de Melo Pimentel, de 48 anos, disse que poucas pessoas queriam apoiar a vítima, mas ela além de ligar para a polícia, chegou a questionar o autor sobre se alguém quisesse que isso acontecesse com alguma filha e se prestou a ser testemunha do caso.

"Eu acho muito errado isso aí, né? Ele não falou nada, mas teve alguns rapazes que queriam bater nele. Mas teve outros que não deixaram. A menina estava chorando e falando alto, chorando bastante, estava tremendo".

Um vídeo encaminhado para a reportagem mostra um passageiro agredido o suspeito, mas sendo contido pelas outras pessoas.

"Ninguém quis ser testemunha né, eu falei que queria. Três mulheres, mas eu vi que teve um rapaz que ficou bastante nervoso, que queria bater nele. Eu perguntei para ele [suspeito] se ele tinha filha, mas ele não respondeu nada".

O idoso foi detido e encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), local em que a vítima também foi levada.

Assédio - Segundo informações obtidas pelo JD1 Notícias, a vítima estava no meio do ônibus quando teria sentido a mão do idoso em seu corpo e logo começou a gritar e xingar o suspeito.

O motorista José Paulo de Alcântara, de início, não percebeu do que se tratava e até imaginou que a jovem queria descer no ponto, mas testemunhas e outros passageiros, informaram que o suspeito teria passado a mão na vítima, numa possível tentativa de estupro.

O condutor percebendo a situação, trancou todas as portas e parou em um ponto, ligando para a Polícia Militar. Passageiros que teriam pedido para descer, pois trabalhavam próximo ao local, foram liberados para descer.

A linha de ônibus é o 081 - Term. Nova Bahia / Term. Bandeirantes e seguia para o terminal General Osório.

