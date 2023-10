JD1TV: 'Pau come solto' durante briga generalizada em frente à escola na Capital

O ‘pau comeu solto’ durante uma confusão generalizada em frente a uma escola estadual, localizada no Jardim Aeroporto, em Campo Grande, no final da tarde de quinta-feira (5).

Imagens gravadas por quem acompanhou a briga, mostram que três mulheres batiam boca quando os tapas começaram a acontecer. Algumas pessoas que tentavam separar a confusão acabaram criando uma situação fora de controle.

Em determinado momento, alguns alunos entram no fuzuê, com puxões de cabelo, tapas, socos e chutes. De acordo com o site A Onça, não existem informações se um boletim de ocorrência sobre o caso teria sido registrado.

Por meio de nota, a SED (Secretaria Estadual de Educação), teria informado que os responsáveis identificados foram acionados para ir até a unidade escolar, onde uma ata deve ser feita sobre o ocorrido.

Além disso a secretaria deve ainda fazer o acompanhamento a respeito dos desdobramentos dos fatos, por intermédio da equipe de Psicologia Educacional da SED e da Justiça Restaurativa.

Assista ao vídeo:

