JD1TV: Peça de carreta solta e causa grave acidente na BR-163

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas durante um grave acidente ocorrido na manhã desta quina-feira (18), próximo a Ponte do Rio Maracaí, na BR-163, entre as cidades de Itaquiraí e Naviraí. O acidente teria envolvido uma Fiat Strada, um Ford Fusion e uma carreta.

Conforme as informações iniciais, o rodado da carreta teria se soltado durante o percurso, vindo a atingir a Fiat Strada, que, com o impacto, rodou na pista, colidindo frontalmente com o Ford Fusion, que era conduzido por uma mulher.

O site da Folha do Conesul, informou que o motorista e o passageiro da Strada foram socorridos e levados para o Hospital da Santa Casa de Naviraí. Porém, não existem informações a respeito dos condutores dos outros veículos envolvidos.

Equipes da CCR MSVia e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), estiveram no local para prestar atendimento à ocorrência.

Assista a um vídeo do acidente:

