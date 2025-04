JD1TV: Perseguição a caminhonete termina em acidente na Gunter Hans

Perseguição a uma Toyota Hilux, de cor branca, terminou em um acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Gunter Hans com Campestre, no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande, no final da manhã deste sábado (26).

Informações preliminares apuradas pelo JD1 Notícias apontam que a caminhonete teria sido roubada em outra localidade da cidade. O suspeito foi preso em flagrante.

Ainda conforme as primeiras informações, o acidente aconteceu após a Hilux passar em alta velocidade pela Gunter Hans, não evitar o canteiro e atingir um veículo Hyundai HB20, que estava na Avenida Campestre.

Duas pessoas teriam ficado feridas, conforme as informações repassadas - elas estariam no HB20.

Consta também que o veículo era perseguido de perto por equipes do Batalhão de Choque.

Veja um vídeo compartilhado na página @campograndemilgrau:

