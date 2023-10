JD1TV: Perseguição e troca de tiros assustam e PRF prende traficante no Parati

Pela manhã deste sábado (7), uma perseguição com troca de tiros movimentou as ruas do bairro Parati, em Campo Grande, que viram a Polícia Rodoviária Federal pegar um traficante em flagrante em um veículo Volkswagen Gol. Vários tabletes de entorpecentes foram encontrados.

Segundo apurado preliminarmente pela reportagem, a fuga começou ainda numa rodovia federal, provavelmente a BR-060.

Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que o traficante aparece dirigindo em alta velocidade e ao entrar em uma rua, ele retorna de marcha ré e tenta fugir novamente, quando é parado por uma viatura da PRF.

O suspeito ainda tenta fugir, mas não consegue e com o carro batido, acaba cedendo a pressão e não resiste mais a fuga. Uma imagem dele sendo algemado foi compartilhada no perfil @passeandoemcampogrande, no Instagram.

Após ser preso, a Polícia Rodoviária Federal deve fazer a pesagem e contabilidade dos tabletes de entorpecentes e encaminhou o traficante para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol.

