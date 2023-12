JD1TV: Perseguição por celular termina com idoso atirando em 'amigo' no Aero Rancho

Idoso, de 66 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (13), após realizar ao menos dois disparos contra seu amigo, um homem, de 30 anos, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A confusão entre eles aconteceu por um celular emprestado.

Ambos possuíam uma amizade de longa data e o idoso era conhecido por fornecer drogas a menores de idade em troca de relações sexuais. Cabe ressaltar que o acusado possuía uma vasta lista de crimes no passado.

Durante a noite, o suspeito teria ido buscar o aparelho que havia emprestado para o amigo, mas quem estaria utilizando seria sua esposa. Porém, quando chegou, recebeu a negativa na hora da devolução, causando irritação no idoso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acusado passou a ameaçar de morte o seu amigo, mas que a vítima não acreditou que o suspeito estivesse armado. Nesse momento, houve troca de xingamentos e o homem passou a perseguir o idoso com um facão.

A confusão se estendeu para a Avenida Vereador Thyrson de Almeida, onde em determinado momento, o homem passou a arremessar pedras contra o idoso, atingido a canela e o pé dele. Que após o fato, o suspeito sacou um revólver e passou a apontar para o amigo, atirando uma vez, disparo que acertou um carro estacionado. O segundo disparo aconteceu após a vítima correr para se esconder.

A Polícia Militar foi acionada e contou com apoio do Batalhão de Choque. Nas diligências, o suspeito foi encontrado e com ele estava o revólver utilizado no ataque, em que havia 3 munições intactas e duas deflagradas. Ele explicou que comprou o armamento por R$ 2,5 mil e usava para se defender.

O homem, amigo do acusado, também foi encontrado e ouvido pelos policiais e disse que descartou o facão em uma mata, mas o objeto não foi localizado durante as diligências.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e estiveram no local do 'embate' entre os amigos. Antes de ser encaminhado para a delegacia, o suspeito foi para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Aero Rancho receber atendimento médico devido às pedradas sofridas.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também