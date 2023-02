JD1TV: Perseguição tem troca de tiros e suspeito foge da PM na Capital

Um suspeito, ainda não identificado, trocou tiros com a Polícia Militar durante uma perseguição na rua Francisco Amaral Militão, próximo ao bairro Universitário, em Campo Grande. Ele fugiu pela mata, após abandonar um Honda Civic.

Segundo informações colhidas pelo JD1 Notícias, o rapaz tem cerca de 26 anos e algumas passagens como homicídio e tráfico de drogas.

Ainda conforme colhido pela reportagem, a perseguição aconteceu após uma tentativa de abordagem e a fuga do suspeito em alta velocidade pela rua Francisco Amaral.

O rapaz acabou perdendo o controle da direção, colidindo contra o meio fio e fazendo com que o carro perdesse uma das rodas, destruindo parcialmente o carro. Na descida, ele fugiu e disparou um tiro contra a equipe de policiais.

Foi feito o pedido de reforço por parte do Batalhão de Choque e do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) para ajudar na captura do suspeito, que adentrou em uma mata localizada ao final das duas vias.

