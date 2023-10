JD1TV: Piloto de Campo Grande morre após avião explodir no MT

O piloto campo-grandense Fernando Kawahata Barreto, de 42 anos, morreu após o avião bimotor modelo king-air, em que ele estava bater com a asa na pista, derrapar e explodir em um aeroporto particular de uma empresa do agronegócio, em Cuiabá, na tarde desta quarta-feira (4). Além de Fernando, o funcionário de uma empresa terceirizada também morreu no acidente.

Após o acidente, as equipes do Corpo de Bombeiros do município foram acionadas para controlar as chamas. As informações iniciais apontam que Fernando tentava decolar com a aeronave quando acabou não tendo o controle e o incidente aconteceu.

Além disso, o acidente também deixou outras duas vítimas que foram encaminhadas para o hospital por um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Por meio de nota a empresa Bom Futuro, onde a aeronave explodiu, disse lamentar o ocorrido. “A Bom Futuro lamenta o acidente ocorrido na tarde desta quarta (04.10) na pista do aeródromo em Cuiabá. A empresa presta serviços de hangaragem e o avião envolvido não é de sua propriedade. As informações detalhadas sobre a ocorrência serão prestadas pelas autoridades responsáveis.”

Segundo o G1, o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), da Força Aérea Brasileira (FAB), também informou que a equipe já foi comunicada sobre o acidente e que segue acompanhando o caso.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

