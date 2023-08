JD1TV: Pilotos morrem em gravíssimo acidente no Moto 1000 GP

Os pilotos André Veríssimo Cardoso, de 42 anos, e Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, morreram durante um grave acidente na 4° etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, em Cascavel. A tragédia aconteceu durante o domingo (27).

As imagens mostram que logo após a largada, André acaba se desequilibrando e caindo na pista. Logo em seguida, ele é atropelado por Érico, que não conseguiu desviar do colega.

De acordo com o G1, após a batida, por volta das 13h20, a corrida foi interrompida sob bandeira vermelha imediatamente. Seguindo todos os protocolos internacionais de segurança estabelecidos pela Federação Internacional de Motociclismo (FIA), os pilotos foram encaminhados em estado gravíssimo para a unidade hospitalar.

Os falecimentos foram confirmados pela assessoria oficial do Moto 1000 GP, sendo o de Érico às 15h16 e o de André às 16h51.

A direção de prova suspendeu todas as atividades no circuito, sem previsão de retomada. A organização do Moto 1000 GP lamentou o ocorrido em comunicado oficial. "Um dia lindo de corridas se transformou em um dos dias mais tristes da história do Moto1000GP. Nesse momento nossos pensamentos e preces estão inteiramente direcionados às famílias e aos nossos amigos e pilotos que partiram"

Assista as imagens:

