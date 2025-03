JD1TV: 'Pimenta no c* dos outros Ã© refresco'? Mulher escapa de assalto e pune bandido com spray

Uma mulher conseguiu escapar de um assalto a colocar pimenta na boca do ladrão. O caso aconteceu no domingo, dia 23 de março, mas as imagens de câmeras de segurança ganharam a internet na sexta-feira (28).

Conforme as informações do site CM7 Brasil, o crime aconteceu em uma distribuidora de bebidas, localizada no Bairro Dirceu, em Teresina, no Piauí. O assalto começou quando o homem, vestindo uma camisa branca, entrou no depósito e abordou a proprietária.

Enquanto tentava pegar o dinheiro do caixa, ele se distraiu, permitindo que a mulher tomasse sua arma. Com a ajuda de dois clientes, ela imobilizou o assaltante e teve a brilhante ideia de punir ele usando uma pimenta. No vídeo, é possível ver o momento em que ela passa pimenta e na boca do criminoso.

A Polícia Militar foi chamada prendendo o bandido em flagrante e o encaminhando para o hospital, pois ficou com ferimentos durante a ação.

