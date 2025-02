JD1TV: Pistoleiro acusado de matar policiais é preso na fronteira de MS com Paraguai

O pistoleiro Marcelo Rogério Gnoato, de 37 anos, conhecido por exercer a função de chefe operacional do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi preso na manhã desta quarta-feira (26), na cidade de Saltos del Guairá, no Paraguai, na fronteira com Mundo Novo, com Mato Grosso do Sul.

Informações do site Ponta Porã News apontam que agentes do Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) executaram uma operação na manhã e conseguiram localizar o acusado de matar policiais, que estava foragido desde a fuga de um presídio no Paraná.

'Alemão', como o criminoso era conhecido, era chefe operacional do PCC e coordenava atividades ilícitas na região de Saltos del Guairá.

Agentes prenderam na casa dele uma espingarda de calibre 12, revólver de calibre 22, com várias munições, celulares, rádio comunicador, uma balança de precisão e um notebook.

Os itens apreendidos foram encaminhados para a Base Regional da Senad, e após todos os trâmites necessários, Gnoato será expulso do Paraguai.

