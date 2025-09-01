JD1TV: Pitbull ataca e arrasta cachorro para terreno baldio em Campo Grande

Um cachorro foi atacado por um pitbull durante a manhã desta segunda-feira (1°) na Rua Antônio Garcia dos Santos Medeiros, no bairro Riviera Park, em Campo Grande.

Uma moradora viu a movimentação dos animais e notou que um dos cachorros estava sendo arrastado para um terreno baldio. Ela então gravou toda a situação, encaminhando as imagens para a página Passeando em Campo Grande.

No vídeo é possível ver ainda que um motorista, que passava pelo local, chega a jogar o carro em direção ao animal, para tentar parar o ataque, mas não tem sucesso.

Não chegaram a ser repassadas informações a respeito do animal ferido e do tutor de todos os cachorros envolvidos.

Assista ao vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também