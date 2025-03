JD1TV: PM aposentado tenta matar vizinho a facadas na Vila Nasser

Policial militar aposentado, que não teve a identificação divulgada, foi preso na manhã desta quinta-feira (13), após tentar matar o vizinho com golpes de faca. O desentendimento aconteceu na região da Vila Nasser, em Campo Grande.

Segundo apuração do JD1 Notícias no local, testemunhas apontaram que o suspeito e a vítima sempre bebiam juntos, mas também já haviam se desentendido em outras oportunidades.

Contudo, nesta quinta, houve um desentendimento ainda maior que levou a tentativa de homicídio por parte do militar aposentado. Ele se armou com uma faca e desferiu golpes que atingiram a cabeça e o tórax do vizinho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento médico, encaminhando a vítima para uma unidade hospitalar.

Após o fato, o policial aposentado, que está na reserva desde 2016, se trancou na própria residência e relutou para sair. Assim, foi acionado uma equipe do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) para negociar com o suspeito. Informações apuradas pela reportagem apontam que a negociação foi rápida e o suspeito decidiu sair da residência.

Ele foi colocado no compartimento de presos e encaminhado para a delegacia de plantão.

Além da Polícia Militar, o Batalhão de Choque esteve presente na ocorrência dando auxílio. A Polícia Científica foi acionada para examinar o local do crime.

