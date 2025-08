JD1TV: PM de MS salva mulher que 'pediu dipirona' ao denunciar violência doméstica

Ao atender uma ligação, um policial militar estranhou a natureza do pedido. No outro lado da linha, uma mulher pedindo um remédio, mais especificamente um dipirona.

Mas, na verdade, o remédio não existia e muito menos era de interesse da vítima, que, na verdade, denunciava o marido e solicitava ajuda diante do quadro de violência doméstica.

A conversa entre o policial e a mulher mostra que os códigos também são um sinal de que a pessoa precisa de ajuda. O "remédio" ou "dipirona" foram apenas um escape para ela conseguir realizar a ligação sem que o marido soubesse que ela estava, na verdade, o denunciando por violência doméstica.

O militar que atendeu a ligação entendeu rapidamente a gravidade dos fatos e também por meio de códigos e perguntas consideradas simples, conseguiu identificar o problema e registrar a ocorrência.

Dias depois, a própria mulher retornou a ligação para agradecer a Polícia Militar. "Eu liguei para agradecer, o dia que eu liguei aí que vocês me atenderam e foi um atendimento muito rápido. É só agradecer mesmo e muito obrigada por tudo", disse a mulher.

O caso aconteceu em Mato Grosso do Sul no último final de semana e foi divulgado pela Polícia Militar nas redes sociais com um propósito: não deixar que as mulheres se calem e denunciar os agressores dentro de casa.

O Agosto Lilás é mês de conscientização e enfrentamento à violência doméstica, mas que acontece durante todo o ano.

