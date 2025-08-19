JD1TV: PM do Choque perde a perna em serviço e é homenageado por colegas ao deixar hospital

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Policial tem fratura exposta em acidente na Afonso Pena

O soldado Henrique, conhecido como Cavaleiro de Aço 33 do MS, policial militar do Batalhão de Choque, recebeu alta na noite de terça-feira (19), quase um mês após sofrer um grave acidente na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Por conta da colisão com o carro, ele teve a perna amputada.

O policial era um dos militares que ocupava uma moto da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) no dia 22 de julho, que foi atingida por um Fiat Uno no cruzamento com a Rua Ivan Ferreira. Por conta do acidente, ele sofreu uma fratura exposta, enquanto o outro policial teve apenas um ferimento leve na região do pescoço.

Socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o ‘choqueano’ foi levado para o Hospital da Unimed, onde passou por diversos procedimentos e precisou amputar a perna. Após dias internado, ele recebeu alta e foi homenageado pela bravura e determinação.

“Hoje encerramos um ciclo da sua jornada aqui conosco. É com muita alegria que acompanhamos sua evolução e sua alta hospitalar. Para nós, é sempre gratificante ver o fortalecimento de quem passou por momentos difíceis, mas enfrentou tudo com coragem e determinação. Foram dias de cuidado, superação, de pequenos e grandes avanços”, afirmou uma representante do hospital.

Os companheiros da Rocam, ao lado das motos, formaram um corredor e bateram continência em homenagem ao policial. “Recebemos de volta um de nossos irmãos de farda que, em cumprimento de sua missão, enfrentou a adversidade com a mesma coragem com que um dia fez seu juramento: mesmo com o risco da própria vida!”, afirma a nota da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul).

Bastante emocionado, o soldado Henrique deixou o hospital em uma cadeira de rodas e foi aplaudido por todos que se emocionaram com a homenagem.

