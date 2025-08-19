Menu
Menu Busca terça, 19 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: PM do Choque perde a perna em serviço e é homenageado por colegas ao deixar hospital

O soldado Henrique foi socorrido na tarde do dia 22 de julho, depois que a moto que ele estava ser atingida por um carro na Avenida Afonso Pena

19 agosto 2025 - 14h51Brenda Assis
Ele passou quase um mês internadoEle passou quase um mês internado   (Foto: Reprodução/PMMS)

O soldado Henrique, conhecido como Cavaleiro de Aço 33 do MS, policial militar do Batalhão de Choque, recebeu alta na noite de terça-feira (19), quase um mês após sofrer um grave acidente na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Por conta da colisão com o carro, ele teve a perna amputada.

O policial era um dos militares que ocupava uma moto da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) no dia 22 de julho, que foi atingida por um Fiat Uno no cruzamento com a Rua Ivan Ferreira. Por conta do acidente, ele sofreu uma fratura exposta, enquanto o outro policial teve apenas um ferimento leve na região do pescoço.

Socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o ‘choqueano’ foi levado para o Hospital da Unimed, onde passou por diversos procedimentos e precisou amputar a perna. Após dias internado, ele recebeu alta e foi homenageado pela bravura e determinação.

“Hoje encerramos um ciclo da sua jornada aqui conosco. É com muita alegria que acompanhamos sua evolução e sua alta hospitalar. Para nós, é sempre gratificante ver o fortalecimento de quem passou por momentos difíceis, mas enfrentou tudo com coragem e determinação. Foram dias de cuidado, superação, de pequenos e grandes avanços”, afirmou uma representante do hospital.

Os companheiros da Rocam, ao lado das motos, formaram um corredor e bateram continência em homenagem ao policial. “Recebemos de volta um de nossos irmãos de farda que, em cumprimento de sua missão, enfrentou a adversidade com a mesma coragem com que um dia fez seu juramento: mesmo com o risco da própria vida!”, afirma a nota da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul).

Bastante emocionado, o soldado Henrique deixou o hospital em uma cadeira de rodas e foi aplaudido por todos que se emocionaram com a homenagem.

Assista:

 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima estava no carro que bateu num barranco
Polícia
Idoso de 84 anos morre após acidente grave na zona rural de Deodápolis
JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque
Polícia
JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque
Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica
Polícia
Mulher coloca fogo na própria casa após brigar com o companheiro em Costa Rica
JD1TV: Prefeito que agrediu jornalista será investigado no Macapá
Polícia
JD1TV: Prefeito que agrediu jornalista será investigado no Macapá
A vítima foi encontrada sem vida no final da manhã de hoje
Polícia
Idoso é encontrado morto e polícia suspeita de latrocínio em Ponta Porã
JD1TV: Motociclista tenta fazer ultrapassagem pela direita e é atingido por carreta na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista tenta fazer ultrapassagem pela direita e é atingido por carreta na Capital
Mulher esfaqueia a irmã no pescoço durante briga em Costa Rica
Polícia
Mulher esfaqueia a irmã no pescoço durante briga em Costa Rica
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Com lesões no pescoço, mulher diz ter sido agredida e dopada pelo marido na Capital
Motociclista morre após atingir ciclista de 14 anos em Coxim
Polícia
Motociclista morre após atingir ciclista de 14 anos em Coxim
Viatura Polícia Militar
Polícia
Sozinho e em depressão, homem é encontrado morto em casa da zona rural da Capital

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul