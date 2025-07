JD1TV: Polícia apreende carga ilegal de cigarros avaliada em R$ 190 mil em Campo Grande

Uma carga cigarros contrabandeados do Paraguai, região de fronteira com Mato Grosso do Sul, foi apreendida pela Polícia Militar no Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande, durante a madrugada desta quinta-feira (24).

Conforme as informações policiais, uma pessoa acabou sendo detida durante a ação da Força Tática da 6ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar).

O valor da carga foi estimado em R$ 190 mil. Os detalhes da ocorrência não chegaram a serem repassados pelas autoridades.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

