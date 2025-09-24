Menu
Polícia

JD1TV: Polícia atualiza detalhes de acidente aéreo em Aquidauana e aguarda Cenipa

Contudo, houve diligências, colhimento de testemunhos que ajudarão a identificar as causas do sinistro

24 setembro 2025 - 17h40Luiz Vinicius
Local onde avião caiuLocal onde avião caiu   (Divulgação/PCMS)

A delegada Ana Cláudia Medina, titular do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) explicou o início da investigação sobre o acidente aéreo que vitimou quatro pessoas na noite desta terça-feira, dia 23, em uma fazenda, na cidade de Aquidauana.

Medina frisou que é necessário aguardar o Cenipa para dar maior profundidade nas investigações, contudo, houve diligências, colhimento de testemunhos que ajudarão a identificar as causas do acidente aéreo.

Ao todo, são quatro pessoas: o piloto e três passageiros que estavam na aeronave. A primeira vítima a ser reconhecida foi o piloto, identificado como Marcelo Pereira de Barros, conhecido como Marcelo Pantaneiro. Ele, com amigos, foi um dos fundadores da Aerotrip, empresa que oferecia voos panorâmicos e experiências aéreas na região.

O arquiteto chinês Kongjian Yu foi a segunda vítima a ser identificada. Ele estava na região sul-mato-grossense para visitas à região do Pantanal com finalidade para pesquisa e a gravação de conteúdo audiovisual para um documentário. Ele foi professor na Universidade de Pequim e fundador da premiada Turenscape.

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz é a terceira vítima. Ele era cineasta e documentarista, conhecido principalmente por trabalhos ligados ao tema de cidades-esponja e participação em festivais internacionais de cinema.

A quarta e última vítima é o documentarista, diretor de fotografia e produtor independente, Rubens Crispim Jr., natural de São Paulo. Sua carreira teve destaque logo em 2006, quando venceu o reality “Projeto 48”, do canal TNT, com o curta “Os 400 Golpes”, exibido em toda a América Latina.

Queda da aeronave - Informações apontam que o avião de pequeno porte, modelo Cessna, caiu na Fazenda Barra Mansa. Segundo detalhes do portal O Pantaneiro, a aeronave estava a serviço de uma equipe que realizava a captação de imagens para uma filmagem.

Relatos indicam que Marcelo Pantaneiro teria tentado arremeter, mas por razões desconhecidas. Porém, o avião teria perdido altitude e caiu, tocando o solo e provocando uma explosão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio e resguardar a área.

