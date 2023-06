JD1TV: Polícia cumpriu 46 mandados de busca e apreensão no Carandirú de Campo Grande

Durante a mega-operação "Abra-te Sésamo" no condomínio residencial conhecido como Carandiru, na Mata do Jacinto, em Campo Grande, a Polícia Civil cumpriu 46 mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (5). Além desses mandados, foram feitas prisões em flagrantes de pessoas envolvidas em diversos crimes.

Segundo informações da delegada Priscilla Anuda Quarti, da 3° Delegacia de Polícia Civil e coordenadora da operação, o condomínio servia como esconderijo das pessoas que utilizavam o local para guardar objetos furtados, roubados, armas e drogas.

"Então, a operação foi um sucesso, nós estamos contabilizados os objetos apreendidos e as prisões em flagrante feitas no local", disse a delegada. Conforme Priscilla, o condomínio foi invadido no ano de 1994.

O desenrolar da ação policial começou ainda em agosto do ano passado, quando houve investigação por conta de crimes de furtos e roubos ocorridos na região do Prosa.

Nas diligências, ficou evidenciado que o complexo condominial servia como uma verdadeiro centro de criminalidade.

A operação conta com 273 policiais civis de todas os departamentos em Campo Grande, além de policiais militares do 9ºBPM, Companhia de Canil do Batalhão de Choque, Grupamento Aéreo, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Perícia Técnica e Assistência Social, totalizando 321 servidores.

Uma coletiva na tarde de hoje deve trazer o balanço total da operação.

