JD1TV: Polícia fecha peixaria que vendia peixe estragado na Rui Barbosa, em Campo Grande

A peixaria Rio Do Sul, localizada na Rua Rui Barbosa, Jardim Santa Dorotheia, em Campo Grande, foi fechada por vender peixe estragado. A ação da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), aconteceu na manhã desta terça-feira (30).

Conforme as informações policiais, uma denúncia anônima levou as equipes até o estabelecimento, uma vez que a pessoa detalhou que no local estaria sendo realizada a venda de peixes impróprios ao consumo, pois os mesmos estariam sendo vendidos com 70% de gelo, além de estarem sendo manipulados de forma precária e sem selo de inspeção (SIM).

Ao chegar para fazer a inspeção, os policiais puderam constatar diversas irregularidades, já que o local onde são realizados o armazenamento e a produção estavam em condições precárias, com mau cheiro e equipamentos enferrujados.

Além disso, os produtos estariam sendo vendidos sem as informações necessárias, como data de validade, composição, peso, entre outras informações, assim como não havia o selo de inspeção do SIM, bem como não foram apresentadas as notas fiscais, não se comprovando, desta forma, a origem dos produtos, razão pela qual os mesmos seriam considerados impróprios ao consumo humano, devendo ser encaminhados ao descarte.

Ao todo, foram descartadas 3 toneladas de produtos. Devido as irregularidades constatadas, o setor de manipulação foi interditado pela Vigilância Sanitária Municipal, enquanto que o estabelecimento empresarial foi interditado pelo PROCON/MS.

O proprietário e responsável pelo local não estavam presentes no momento do ocorrido. Ainda assim, será investigado pois fora todas as irregularidades, o registro do CNPJ, estavam divergentes, assim como o endereço e o responsável legal.

