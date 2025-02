JD1TV: Polícia Federal deflagra operação contra fraude em suprimentos da Receita Federal

A Polícia Federal deflagrou a Operação Imitate durante a manhã desta quinta-feira (27), para apurar fraude no cartão de suprimento de fundos da Receita Federal em 2024.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão no município de Indaiatuba, localizado no interior de São Paulo, que havia sido expedido pela comarca de Corumbá. Na ação, os policias apreenderam celulares e mídias diversas para perícia.

O objetivo é identificar demais pessoas envolvidas na trama criminosa, além de recuperar o prejuízo causado à União.