JD1TV: Polícia Federal faz batida em condomínios de luxo de Campo Grande

A Polícia Federal acordou cedo nesta quinta-feira (8) e está nas ruas de Campo Grande para dar cumprimento a alguns mandados.

O órgão disponibilizou poucas informações a respeito da operação, informando que em breve será repassado mais detalhes.

Conforme apurado pela reportagem, são 10 mandados que estão sendo cumpridos na capital sul-mato-grossense e um na cidade de Rio Brilhante.

Porém, uma informação cedida pela PF é que alguns dos mandados estão sendo cumpridos em um condomínio de luxo da cidade.

O JD1 acompanha de perto a movimentação policial.

Veja o momento em que as equipes saem às ruas: