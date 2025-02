JD1TV: Polícia Militar faz operação na Moreninha e usa até helicóptero

A deflagração da Operação Escudo, deflagrada pela 6ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), deixou os moradores da região da Moreninha curiosos durante a manhã desta quarta-feira (12), em Campo Grande.

Conforme as informações da Polícia Militar, essa foi a primeira edição da operação, que tem como objetivo o reforço do policiamento na região do Bandeira, com foco em locais que tem mais incidência criminal. As ações pretendem transmitir paz e a sensação de segurança a sociedade local.

A comandante da PM, TC Cleide Maria, essa e outras operações fazem parte do planejamento de policiamento para o ano de 2025. As fiscalizações ocorrerão diversas modalidades, contando com o apoio aéreo no decorrer do ano.

Os moradores ficaram intrigados com a movimentação policial na região. “O que está acontecendo aqui na Cidade Morena? Passou mais de 7 viaturas, uma atrás da outra, fora os que estão apaisana e o helicóptero”, comentou uma moradora.

