JD1TV: Polícia procura por corpo no Parque dos Laranjais, mas encontra cova vazia

Policiais militares realizaram buscas em uma área de mata na Rua Vinhático, no Bairro Parque dos Laranjais, na tarde desta quarta-feira (14), após moradores denunciarem à uma viatura da Força Tática a presença de um corpo no local.

Segundo informações iniciais, moradores informaram aos policiais que, há alguns dias, sentiram um forte odor e que suspeitaram ser de um corpo em decomposição.

A Polícia Militar esteve no local apontado pelos moradores como sendo a origem do cheiro, onde existem nascentes de água, e realizaram buscas pelo suposto corpo em decomposição, com pás e enxadas, cavando e buscando por sinais de desova ou enterro.

De acordo com o apurado pelo JD1 no local, uma denúncia anônima apontou que um usuário de drogas, homem conhecido como “Pastor” ou “Alemão”, de pele branca e olhos azuis, foi morto e enterrado no local.

No local, os policiais encontraram uma suposta cova que, devido à natureza da região, se inundou com água. A suspeita dos militares é que a água infiltrou a cova, chegando ao corpo e permitindo que o cheiro da decomposição fosse sentido pelos moradores.

Esse corpo, no entanto, segundo outra denúncia anônima, teria sido retirado da cova e desovado no ‘Inferninho’.

Os policias ainda encontraram vários objetos no local, sinalizando que a área pode ter sido a moradia de alguma pessoa. O caso segue sendo investigado.

Veja o vídeo da cova e dos objetos abandonados no local:

