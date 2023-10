JD1TV: Polícia procura por suspeito de assassinar idoso no Buriti

A família de Wilson Lourenço Martins Corrêa, de 62 anos, encontrado morto na manhã da última segunda-feira (23), divulgou imagens de câmera de segurança para tentar encontrar o homem suspeito de ter assassinado o idoso na região do Buriti, em Campo Grande.

O caso, registrado como homicídio simples, já está sendo investigado pela Polícia Civil, conforme apurou a reportagem e as imagens podem facilitar na identificação do suspeito.

A princípio, o homem seria uma catador de latinhas, mas a motivação para o crime ainda é um mistério. A família pede ajuda na divulgação na tentativa de encontrar o homem e ele responder pelo que cometeu contra Wilson.

Segundo informações, o idoso foi assassinado e havia sinais de violência em seu pescoço, e uma corda de um roupão teria sido encontrada na casa da vítima, apontando possivelmente para uma morte violenta.

Nas imagens da câmera de segurança, o suspeito aparece andando tranquilamente e segue pelas ruas do bairro ainda na noite de domingo (22), por volta das 22h.

"Essas são as imagens do assassino do Wilson, se alguém souber ou reconhecer, por favor nos avisem, qualquer informação é bem-vinda. Ou liguem para o 190", escreve uma familiar nas redes sociais, onde os vídeos foram divulgados na última sexta-feira (27).

O crime teria acontecido poucas horas após vítima e suspeito estarem bebendo juntos na residência onde o corpo de Wilson ser encontrado.

