JD1TV: Policial é atacado e mata bandido enquanto comia lanche em rodoviária

Policial militar, de 25 anos, foi atacado durante a madrugada desta sexta-feira (20), enquanto estava comendo um lanche após chegar de viagem, na rodoviária de Gurpui, no Tocantins. O autor morreu ao ser baleado pelo militar.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime tentou pegar a arma do PM, que chegou a ser derrubado e fez um disparo para se defender. A câmera de segurança da rodoviária flagrou toda a briga, e mostra ainda que várias pessoas que estavam no local se juntaram para ajudar o militar.

O suspeito do crime morreu no local e foi identificado como Edmilson Diniz Ferreira, de 29 anos. Ele é natural de Cantanhede (MA) e estaria viajando em um dos ônibus. O militar, que não teve o nome informado, foi esfaqueado na perna esquerda e na mão. Ele recebeu atendimento médico e recebeu alta.

Conforme o relatório da Polícia Militar, o dono da lanchonete contou que o militar tinha chegado de viagem e estava comendo um lanche quando foi atacado com uma faca. O jovem policial fez um disparo de arma de fogo para cessar a injusta agressão e atingiu o tórax do autor. O caso foi registrado como legítima defesa.

A Polícia Científica esteve no local e fez a perícia. O corpo de Edmilson Diniz foi levado para o IML de Gurupi. A Polícia Civil também esteve no local e vai abrir inquérito para apurar o caso.

