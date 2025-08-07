Menu
Polícia

JD1TV: Policial é baleado no pescoço após perseguir ladrão durante arrastão em SP

As imagens mostram o momento que o homem saca a arma e atinge o militar

07 agosto 2025 - 17h41Brenda Assis

Uma moradora da favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, registrou o momento em que um criminoso, ao ser abordado por um policial militar, saca um revólver e atira. O PM ficou caído na Rua Itajubaquara, na Vila Andrade.

O estado de saúde do policial militar, integrante das Rondas com Motocicletas (Rocam), e a identidade do atirador não foram ainda informados pela corporação.

Conforme o Metrópoles, a Polícia Militar foi atender a uma ocorrência de arrastão nas imediações, quando se deparou com criminosos. Houve uma perseguição, que seguiu até a favela, onde o policial da Rocam conseguiu abordar um dos suspeitos. Nesse momento, segundo moradores, pedras foram jogadas nele.

Um homem tenta desvencilhar o bandido do PM, momento no qual o policial saca uma arma de choque. Nesse instante, o criminoso retira um revólver da cintura.

Outro homem, que está próximo ao celular que registra a situação, afirma “abaixa [a arma] aí, senhor”, momento no qual o bandido atira uma vez, na região do pescoço da vítima, que cai.

Enquanto o ladrão corre, envolto a gritos de moradores que presenciaram a violência, o PM consegue se levantar, pega um celular em sua motocicleta e, além disso, fala no rádio comunicador. O registro é interrompido neste momento.

Assista ao vídeo:

 

