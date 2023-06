JD1TV: Policial militar é encontrada morta em caminhonete em estrada vicinal da Capital

Uma policial militar foi encontrada morta numa caminhonete Nissan Frontier, na manhã desta terça-feira (20), em uma estrada vicinal da rodovia MS-455, em Campo Grande. A vítima seria uma cabo lotada em Bataguassu, no interior de Mato Grosso do Sul.

Ela foi encontrada caída, no banco do motorista, e com um ferimento de um tiro. Uma pistola foi encontrada no interior do veículo e nenhuma hipótese, por enquanto, é descartada até o momento pelas autoridades.

Conforme informações apuradas pelo JD1 Notícias, a militar foi encontrada por um funcionário de uma fazenda da região que passava pelo local por volta das 7h da manhã, quando viu a caminhonete estacionada.

No primeiro momento, ele achou que a vítima estava apenas dormindo e seguiu para seu serviço. Porém, ao voltar para a fazenda, a mesma testemunha encontrou o veículo do mesmo jeito e decidiu ligar para seu patrão, que acabou acionando o Corpo de Bombeiros. Ele relata que ficou com medo e não quis se aproximar da caminhonete.

Ao chegar na estrada, os motossocorristas dos Bombeiros constataram que a mulher estava sem os sinais vitais. A Perícia Científica também se encontra pelo local.

GOI (Grupo de Operações e Investigações), Polícia Militar, Batalhão de Choque e a Polícia Civil fazem todos os levantamentos possíveis para verificar os detalhes sobre o caso. A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) deve ficar com o caso.

