JD1TV: Policial salva jovem que se afogava no Rio Dourados

Um rapaz, que não chegou a ter a identidade divulgada, foi salvo por um policial militar enquanto se afogava no Rio Dourados, em Fátima do Sul, durante a manhã de domingo (22).

Conforme o MS News, o policial, identificado como Rogério, se aproximou do local e ouviu gritos de socorro, quando viu o jovem tentando chegar às margens do rio, porém, com dificuldades.

Com um galão de gasolina que estava na caminhonete, o policial pulou na água e nadou até se aproximar do rapaz, que já estava se afogando. O jovem foi retirado da água e levado pronto-socorro do hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, ele está fora de perigo.

Informações apontam que vários jovens estavam no local pulando da ponte do rio quando aconteceu o acidente.

Assista ao vídeo do resgate:

