JD1TV: Por acaso, polícia desmonta esquema de furtos e cinco são presos na Capital

Cinco pessoas foram presas durante a madrugada desta sexta-feira (26), após as autoridades policiais descobrirem um esquema de furtos de carros e lojas de roupa em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) da PM (Polícia Militar) fazia rondas pela região do bairro Moreninha II quando abordou um Fiat Pálio, que havia sido furtado na cidade de Nova Alvorada do Sul.

Logo que foi abordado, o motorista confessou o crime, contando que era autor do furto de uma Volkswagen Saveiro, que havia sido subtraída de seu dono no dia 9 de janeiro em Nova Alvorada do Sul. Ele seria responsável por trazer os veículos para Campo Grande, onde seriam usados para cometer furtos na Capital.

Em contato com a Polícia Militar da cidade do interior, foi descoberto que a Saveiro teria sido usada para ajudar ladrões a furtarem pelo menos duas lojas de roupa em Campo Grande e uma na cidade onde foi subtraída.

O motorista então levou os policiais até a casa onde entregaria o veículo e assim todo o esquema passou a ser desmontado, onde os policiais encontraram diversas roupas com etiquetas ainda novas. As equipes foram se deslocando entre as casas indicadas pelos suspeitos conforme eles iam sendo presos.

Um deles, contou que foi convidado para participar do esquema e para isso recebeu R$ 100. A Saveiro não chegou a ser localizada e o Pálio foi entregue na DEFURV (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).

Os presos foram então levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como furto, receptação e associação criminosa.

