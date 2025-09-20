JD1TV: "Por favor nos ajude, ele é um menino do bem", pai faz apelo para encontrar estudante

Marcos Antônio Gregório Júnior, de 23 anos, estudante de Engenharia de Produção, está desaparecido desde o início da semana. Ele foi visto pela última vez na Praça Ary Coelho na quarta-feira (17). Segundo informações da família, o jovem pode estar enfrentando um surto psicológico, com indícios de síndrome do pânico e distúrbio de personalidade.

O pai, Marquinhos, relata que o filho vinha demonstrando sinais de fragilidade emocional e que a preocupação aumentou após o desaparecimento repentino. A família está angustiada e pede ajuda da população com qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Marcos.

Marcos estava hospedado em uma pensão, mas foi despejado devido a seu estado psicológico, que se agravou nos últimos tempos. Ele estava com sinais de mania de perseguição, se trancando no quarto e agindo de maneira estranha com os outros.

No domingo, ele foi colocado na rua, com suas malas, e passou o dia sozinho. Um amigo dele tentou ajudá-lo a voltar, mas Marcos estava relutante e não queria aceitar a ajuda. Quando o amigo foi buscá-lo, ele mudou de ideia na última tentativa de encontro be fugiu assustado e foi a última vez que a família teve notícias de seu paradeiro.

