Menu
Menu Busca sábado, 20 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: "Por favor nos ajude, ele é um menino do bem", pai faz apelo para encontrar estudante

Marcos Antônio foi visto pela última vez na Praça Ary Coelho na quarta-feira (17)

20 setembro 2025 - 14h30Sarah Chaves
Marcos AntônioMarcos Antônio   (Reprodução)

Marcos Antônio Gregório Júnior, de 23 anos, estudante de Engenharia de Produção, está desaparecido desde o início da semana. Ele foi visto pela última vez na Praça Ary Coelho na quarta-feira (17). Segundo informações da família, o jovem pode estar enfrentando um surto psicológico, com indícios de síndrome do pânico e distúrbio de personalidade.

O pai, Marquinhos, relata que o filho vinha demonstrando sinais de fragilidade emocional e que a preocupação aumentou após o desaparecimento repentino. A família está angustiada e pede ajuda da população com qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Marcos.

Marcos estava hospedado em uma pensão, mas foi despejado devido a seu estado psicológico, que se agravou nos últimos tempos. Ele estava com sinais de mania de perseguição, se trancando no quarto e agindo de maneira estranha com os outros.

No domingo, ele foi colocado na rua, com suas malas, e passou o dia sozinho. Um amigo dele tentou ajudá-lo a voltar, mas Marcos estava relutante e não queria aceitar a ajuda. Quando o amigo foi buscá-lo, ele mudou de ideia na última tentativa de encontro be fugiu assustado e foi a última vez que a família teve notícias de seu paradeiro.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: FTN
Polícia
Conflito entre funcionários acaba com dois mortos em Cuiabá
O carro da vítima ficou com várias marcas de tiro
Polícia
Ruim de mira, 'Cowboy' erra todos os tiros contra rival em Ponta Porã
Ilustrativa
Polícia
Jovem invade, quebra e coloca fogo na casa do ex em Dourados
Motociclista fica gravemente ferido após sofrer acidente em Corumbá
Polícia
Motociclista fica gravemente ferido após sofrer acidente em Corumbá
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem deita no meio da rua e morre ao ser atropelado por carro em Rio Brilhante
O corpo foi encontrado caído sobre a bicicleta
Polícia
Ciclista é morto com tiros nas costas e largado em rua escura de Sidrolândia
Jovem é presa por maus-tratos contra os filhos de 2 e 6 anos em Dourados
Polícia
Jovem é presa por maus-tratos contra os filhos de 2 e 6 anos em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mãe é presa por espancar filho de 11 anos após ele furtar chocolates em Bataguassu
Motociclista é morto a tiros na fronteira
Polícia
Motociclista é morto a tiros na fronteira
Criança picada por escorpião é socorrida com escolta da PM em Ponta Porã
Polícia
Criança picada por escorpião é socorrida com escolta da PM em Ponta Porã

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro