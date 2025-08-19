JD1TV: Prefeito que agrediu jornalista será investigado no Macapá

A Câmara Municipal de Macapá aprovou, nesta terça-feira (19), a abertura de um processo administrativo para investigar o prefeito Antônio Paulo de Oliveira Furlan (MDB), conhecido como Dr. Furlan.

A decisão foi tomada por 12 votos a 10 e atende a uma denúncia de abuso de autoridade apresentada após o prefeito agredir o jornalista Iran Froes no último domingo (17). Se considerado culpado, ele pode perder o mandato.

A comissão responsável pela apuração foi formada logo após a votação. O vereador Ruzivan Pontes (Republicanos-AP) foi eleito presidente, enquanto Alessandro Monteiro (PDT-AP) será o relator. Alexandre Azevedo (Podemos-AP) completa a composição como membro.

A Comissão Processante terá prazo de 45 dias, prorrogável pelo mesmo período, para investigar se houve quebra de decoro e abuso de autoridade por parte do prefeito. Ao fim desse prazo, será elaborado um relatório que será submetido ao plenário.

Entenda o caso

O episódio que motivou a denúncia ocorreu no domingo, durante uma vistoria às obras do Hospital Municipal de Macapá, na zona norte da cidade.

Vídeos gravados no local mostram o prefeito se irritando após uma pergunta do blogueiro Heverson Castro sobre o andamento das obras, iniciadas em 2023.

Nas imagens, Furlan empurra um microfone e, em seguida, parte para cima de outro repórter, identificado como Iran Froes, chegando a aplicar um “mata-leão” em um homem de boné.

O jornalista que questionava o prefeito reage dizendo que apenas cumpria sua função e denuncia ter sido agredido por seguranças.

Nota da Prefeitura

Em nota oficial, a Prefeitura de Macapá afirmou que o prefeito reagiu a agressões verbais e físicas de Heverson Castro e de dois homens que o acompanhavam. O comunicado também diz que duas servidoras municipais teriam sido agredidas e registraram ocorrência na Polícia Civil.

“A Prefeitura de Macapá repudia a conduta de violência ocorrida na manhã deste domingo, 17, durante a Agenda de Cidadania do prefeito Dr. Furlan. A equipe municipal estava em sua primeira visita ao Hospital Municipal de Macapá, localizado na Zona Norte.

O blogueiro Heverson Castro, acompanhado de outros dois indivíduos identificados como Marshal e Iran Froes, interrompeu a atividade oficial, agrediu verbalmente o prefeito e ainda tentou agredi-lo fisicamente.

Além do gestor municipal, duas servidoras também foram agredidas e já estão na Delegacia da Mulher prestando ocorrência.

A instituição reitera que não tolera nenhum tipo de violência, intimidação ou desrespeito que dificultem o trabalho realizado diariamente em prol da população. As medidas legais cabíveis já estão sendo tomadas para assegurar que os envolvidos sejam responsabilizados e que situações como esta não se repitam.”

