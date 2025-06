JD1TV: Preso por estupro foge pela 'porta da frente' de presídio em Campo Grande

O preso Welington Xavier, de 43 anos, conhecido pelo apelido de "Cachorrão", fugiu do IPCG (Instituto Penal de Campo Grande) pela ‘porta da frente’. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), na Capital. O presídio está localizado no Bairro Jardim Noroeste.

Conforme as informações da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), o interno estava custodiado na unidade desde agosto de 2024, onde trabalhava por conta do ‘bom comportamento’. Ele foi condenado por estupro e estava cumprindo pena na unidade prisional.

No entanto, hoje, ele aproveitou o momento que um caminhão estava deixando a prisão para sair correndo pelo portão lateral, destinado à movimentação de veículos.

Ainda segunda a Agepen, uma motocicleta estava posicionada nas proximidades do presídio, auxiliando o preso na fuga.

“Assim que a ocorrência foi identificada, as forças de segurança foram imediatamente acionadas e atuam, de forma integrada com a Polícia Penal, nas diligências para localização do foragido. A Agepen destaca que estão sendo adotadas todas as medidas necessárias para esclarecer as circunstâncias do fato”, pontuou a administração em nota.

Assista ao vídeo da fuga de ‘Cachorrão’:

Your browser does not support HTML5 video.

