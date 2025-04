JD1TV: Foragido é preso após manter esposa e filhos em cárcere em Campo Grande

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante durante a quinta-feira (10), após manter a mulher e três crianças, incluindo um bebê de colo, em cárcere privado. O bairro não foi informado, mas o caso aconteceu em Campo Grande.

Informações divulgadas pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (11), apontam que familiares da vítima acionaram a polícia, pois não estavam conseguindo contato com a mulher desde domingo (6).

Eles estavam preocupados com a situação, pois tinham conhecimento que a vítima sofria violência doméstica e já havia registrado uma ocorrência contra o companheiro. A principal suspeita dos familiares era que ela pudesse estar sendo mantida em cárcere.

Ao chegar ao endereço do autor, os policiais avistaram o indivíduo, que, ao perceber a presença das autoridades, tentou fugir sorrateiramente para os fundos do imóvel. Ele resistiu as ordens de prisão e com auxílio de outras equipes, a polícia conseguiu prendê-lo.

As vítimas foram resgatadas e receberam acolhimento da Casa da Mulher Brasileira.

O acusado foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde ficou constatado que ele havia um mandado de prisão em aberto.

