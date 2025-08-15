Menu
Polícia

JD1TV: Professor que atuou em Dourados é preso por estuprar criança no Paraná

Ele abusou sexualmente da vítima, que residia ao lado da casa dele na cidade sul-mato-grossense

15 agosto 2025 - 12h41Luiz Vinicius
Professor foi preso em Foz do IguaçuProfessor foi preso em Foz do Iguaçu   (Divulgação/PCMS)

Professor, de 44 anos, investigado por estuprar uma criança, de 4 anos, em Dourados, foi preso na manhã desta sexta-feira (15) em Foz do Iguaçu, durante a operação "Predador Oculto", comandada pela Polícia Civil da cidade, com apoio da Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes), do Paraná.

O profissional da educação era conhecido por ter lecionado aulas na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, o professor é suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável contra uma criança, 4 anos. As investigações tiveram início após os pais da vítima flagrarem o ato criminoso, ocorrido dentro da residência do investigado, vizinho da família. Segundo apurado, o autor atraiu a criança para sua casa e foi surpreendido cometendo o abuso.

Durante a investigação, também foi verificado que o professor gravava vídeos da criança em momentos anteriores ao fato, cujo conteúdo será analisado pela perícia da Polícia Civil para verificar eventual prática de outros crimes.

Foi pedido a prisão preventiva como medida de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. Após o crime, o professor deixou a cidade de Dourados, sendo posteriormente localizado em Foz do Iguaçu com o apoio da Polícia Civil do Paraná.

No cumprimento do mandado, os policiais encontraram o investigado em uma residência na região urbana de Foz do Iguaçu, onde também foram apreendidos um notebook e um aparelho celular, que serão periciados.

 

