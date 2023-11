JD1TV: Professora é filmada agredindo aluno de 2 anos em escola

Uma mãe está acusando a professora de uma escola infantil de agredir seu filho de 2 anos, em Santos, no litoral paulista. Imagens gravadas dentro da instituição de ensino, mostram a funcionária puxando o menino pelo braço. A criança chega até a bate a cabeça no chão.

Em uma das imagens, é possível ver o momento em que o menino está caminhando no pátio da escola, localizada no bairro Encruzilhada, quando a professora o puxa com força pelo braço esquerdo. Ele cai sentado no chão e começa a chorar.

A professora, então, adverte o menino verbalmente, mas ele continua chorando. Outras crianças aparecem ao redor da cena. Após a mulher se afastar do menino, ele se levanta e tenta sair, quando é puxado novamente pela professora. Dessa vez, ele bate o rosto no chão.

O caso aconteceu no dia 19 de setembro. Após receber os vídeos, a mãe do menino registrou boletim de ocorrência de maus-tratos contra a professora na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos.

Ao g1, a mãe do menino e podóloga, Carla da Matta, contou que as crianças estavam no recreio quando o filho foi colocado de 'castigo' e mantido pela professora em um canto. “O sentimento é de impotência por saber que isso aconteceu com o meu filho, meu bem maior, aquela 'pessoinha' que é indefesa", desabafou Carla. "O mais impressionante no vídeo é a forma como ele gritava. Eram gritos de desespero".

Depois dessa agressão, o menino também teria desenvolvido um comportamento agressivo.

“Ele tem dois anos, mas ficou agressivo, batendo nos coleguinhas e até em mim". A mulher revelou ter matriculado a criança em outra escola na cidade.

Por meio de nota, encaminhada ao g1, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) confirmou o registro do caso na DDM de Santos (SP).

A pasta ressaltou que as investigações continuam com o objetivo de esclarecer todos os fatos, mas pontuou também que detalhes serão preservados por conta do envolvimento de um menor de idade.

