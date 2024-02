JD1TV: 'Queima quengaral': Cabaré pega fogo em Ribas do Rio Pardo

O cabaré pegou fogo, mas não foi no sentido que alguns gostariam. Durante as primeiras da manhã desta sexta-feira (23), uma ‘casa noturna’ acabou sendo atingida por um incêndio em Ribas do Rio Pardo. Um veículo, que estava estacionado na frente do imóvel também foi destruído pelas chamas.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Ribas Ordinário, o local estava vazio quando o fogo começou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlando o incêndio rapidamente. As chamas atingiram grande parte do imóvel.

O caso esta sendo investigado pela Delegacia de Ribas do Rio Pardo.

Assista as imagens:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também