JD1TV: Rapaz Ã© baleado furtando fios em universidade da Capital

Um homem, de 27 anos, acabou sendo baleado na tarde desta quinta-feira (3) no Posto Bonatto, na Avenida Costa e Silva, na Vila Progresso, em Campo Grande, após ser alvejado por seguranças da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) que o flagraram tentando roubar a instituição.

Um segurança flagrou o homem furtando fios dentro Estádio Universitário Pedro Pedrossian, conhecido popularmente como Morenão, e ao questionar o que ele estaria fazendo, foi surpreendido com um avanço do ladrão, que foi alvejado com um disparo em legítima defesa do funcionário.

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o homem fugiu e correu do Morenão até o posto, onde ele caiu. Os frentistas só perceberam que o homem havia sido baleado quando eles viram o sangue saindo do buraco deixado pela bala.

O ladrão foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para a Santa Casa.

