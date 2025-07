JD1TV: Rapaz escapa da morte ao ser perseguido por atirador no Aero Rancho

Rapaz, que não teve a identificação revelada, foi perseguido por um atirador em uma motocicleta e alvo de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (8), na rua Anhembi, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Nas imagens de câmera de segurança, o caso aconteceu por volta das 16h32, quando a vítima aparece correndo pela via e logo na sequência, o motociclista também surge e com a arma em punho.

Ele dispara uma vez, mas o rapaz se esconde atrás de um carro. Quando a vítima sai correndo na direção contrária da que veio, o suspeito atira mais duas vezes. Não há informações se um dos tiros atingiu a vítima.

Após a fuga da vítima, o motociclista guarda a arma e sai do local.

Veja: