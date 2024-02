JD1TV: Rebelião em presídio de Pedro Juan acende alerta na fronteira

Detentos da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, região de fronteira com Ponta Porã, iniciaram uma rebelião durante a madrugada desta sexta-feira (16), que perdura por horas e por enquanto, se recusam a pôr fim a situação até que sejam devidamente atendidos.

Informações da imprensa paraguaia apontam que pelo menos três presos ficaram feridos e um detento acabou morrendo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram também um incêndio e até tiros sendo disparados pelos agentes penitenciários.

Os demais presos pedem socorro e exigem a presença da juíza para reinstalar o líder do motim, Ramón Fariña. Na ala onde acontece a rebelião estariam cerca de 250 presos.

Acredita-se que no presídio, um grupo de internos paraguaios se preparava para criar uma facção criminosa no lugar do clã Rotela, desmantelado na Penitenciária Nacional de Tacumbú.

No meio da operação policial, mais de 100 tiros de espingarda foram ouvidos nos arredores da prisão.

Deixe seu Comentário

Leia Também