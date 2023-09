JD1TV: Rede de computadores da Cassems é invadida por hacker

A rede de computadores da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) foi invadida durante a madrugada desta quarta-feira (13). O presidente da instituição, Ricardo Ayache, comentou sobre o assunto nas redes sociais.

Por meio de nota, a Cassems informou que a equipe técnica de Tecnologia da Informação trabalhou continuamente para solucionar o problema. “A rede de computadores da Cassems sofreu um ataque de grandes proporções. As medidas legais cabíveis estão sendo tomadas junto as autoridades, para que os responsáveis sejam identificados”.

Em continuação, a nota informa que a rede de computadores segue inacessível. O presidente da instituição, comentou que estava no data center por volta das 2h da madrugada, após ser chamado. Ao fundo da imagem, é possível ver vários funcionários da equipe de TI trabalhando.

“Ainda não sabemos quanto tempo vamos levar para haja normalidade do funcionamento dos nossos sistemas. Queremos pedir a compreensão de todos neste inicio da manhã, podemos ter dificuldades, mas estaremos atendendo nossos pacientes”, disse Ayache.

Ele comentou ainda que as autoridades serão acionadas, pois um boletim de ocorrência será registrado, para tentar identificar os culpados pela ação.

Assista:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também