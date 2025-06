JD1TV: Se correr o bicho pega? Onça é avistada perto de casas em Corumbá

Uma onça-pintada, foi avistada andando próximo a residências na cidade de Corumbá, em uma área de vegetação localizada na linha de fronteira com a Bolívia. O avistamento do animal foi feito na noite de quarta-feira (11), pela PMA (Polícia Militar Ambiental) durante patrulhamento de rotina.

Conforme vídeo encaminhado pela corporação a imprensa, a onça está próxima a algumas árvores, mas também é possível ver o muro de uma residência. “O animal estava em uma área de mata, porém bem próximo as residências, o que reforça a importância da presença contínua das equipes da PMA em campo, sobretudo em regiões que compõem o habitat natural de espécies emblemáticas do bioma pantaneiro”, disse a polícia em nota.

Conforme relatado, as rondas continuam sendo realizadas ao longo dos dias em pontos com registros de aparições recentes do animal, como o Mirante da Capivara, região da Cacimba, Porto Geral, entre outros.

“Durante essas ações, os policiais ambientais também orientam os moradores a não tentarem se aproximar dos animais silvestres, a recolherem os animais domésticos durante a noite e a evitarem que crianças circulem sozinhas por trilhas ou áreas de mata”, informa.

Em caso de novos avistamentos, a recomendação é acionar imediatamente a PMA, permitindo o mapeamento das ocorrências e a adoção das medidas cabíveis.

