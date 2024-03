JD1TV: SeguranÃ§a de hipermercado da CearÃ¡ bate em morador de rua no estacionamento

Um morador de rua, que não terá o nome divulgado, precisou ser socorrido depois de ser espancado pelo segurança de um hipermercado, localizado na esquina da Avenida Ceará com a Avenida Mato Grosso, no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a noite de ontem (20).

Segundo o registro policial, o segurança do estabelecimento contou que conforme as diretrizes da empresa, não é permitido a pratica de pedir alimentos dentro da área do mercado. Ele detalhou que há dias a vítima vem fazendo ameaças contra o trabalhador, uma vez que sempre o impede de pedir comida no estacionamento.

Ontem, os dois tiveram uma discussão e o morador de rua deixou um canivete cair, saindo do local sem a arma. Porém, momentos depois, ele retornou ao estabelecimento com a mão na cintura, fazendo menção de estar armado.

Para evitar confusão, o segurança teria pedido mais uma vez para o homem sair do local, mas acabou sendo atacado pelo morador de rua. Durante as tentativas de defesa, o funcionário do hipermercado desferiu um chute no rosto da vítima, que desmaiou no estacionamento.

Ele foi socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Coronel Antonino, onde passou por atendimento médico. Para as autoridades policiais, o morador de rua disse desconhecer as razões pelas quais foi ‘atacado’ pelo segurança, negando ter feito ameaças contra o trabalhador.

Os dois acabaram sendo levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça.

Algumas pessoas, que passavam pelo local no momento da confusão, gravaram a briga. Assista:

JD1TV: Segurança de hipermercado da Ceará bate em morador de rua no estacionamentohttps://t.co/NacOdsaorz pic.twitter.com/vXMfeUNPVZ — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) March 21, 2024

