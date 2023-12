JD1TV - 'Seguuuraaa peão': Bezerro é filmado passeando no porta-malas de carro

‘Seguuuraaa peão!’. Durante a noite de segunda-feira (11), uma cena inusitada foi registrada por motoristas da cidade de Catalão, no sudoeste goiano. Na ocasião, um bezerro estava sendo transportado em pé porta-malas de um Fiat Uno que levava mais quatro pessoas.

Conforme as informações do site Metrópoles, o veículo estava trafegando pela Avenida JK. No vídeo, é possível ver o Fiat Uno trafegando pela rua, enquanto transporta o animal em pé, no porta-malas.

Motorista escapou da multa – O transporte do animal infringe o Código de Trânsito por excesso de peso e também pelo fato de o motorista dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança (artigo 169). Há também uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que dispõe sobre a forma correta de transportar animais.

Com a repercussão da filmagem, a situação chegou ao conhecimento da Polícia Militar de Goiás na manhã de terça-feira (12). De acordo com a corporação, as equipes chegaram a desconfiar de um possível furto de gado ou de veículo, mas, ao localizarem o motorista, constataram que a compra do animal foi feita da forma correta e que a documentação do carro também estava regular.

Como o transporte não foi feito em flagrante, o motorista também não foi multado.

Assista ao vídeo:

