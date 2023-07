JD1TV: Sem CNH, jovem de 18 anos com caminhonete causa acidente no Lageado

Um jovem de 18 anos anos conduzia uma Ford Ranger na manhã deste sábado (22) pela Avenida Cenira Soares Magalhães quando bateu na traseira de um Voyage na altura do bairro Lageado.



Conforme informações preliminares, o motorista do Voyage seria um uber de 43 anos que tinha acabado de desembarcar um passageiro e seguia para outra corrida e com a batida acabou perdendo o controle e invadindo o portão de uma residência.

Não houve feridos no local, apenas o "susto". O rapaz que causou o acidente será encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Depac Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também