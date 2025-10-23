Menu
Polícia

JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande

O desacordo comercial aconteceu porque eles não tinham dinheiro para pagar o programa

23 outubro 2025 - 15h41Brenda Assis
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontemO caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem   (Reprodução/Redes Sociais)

Imagens gravadas em um motel de Campo Grande e que viralizou nas redes sociais, mostra um casal sendo exposto por uma travesti após um programa. Segundo ela, os dois estavam ‘sem dinheiro’ para paga pagar a brincadeira.

Conforme as imagens, os dois teriam abordado ela em uma esquina e sem questionar valores, a contratou para realizar uma ‘festinha’ particular. Após todo o acontecido, ela informou quanto tinha ficado o programa e foi surpreendida ao saber que eles não tinham dinheiro para realizar o pagamento.

Em um dos vídeos, é possível ver o homem nu na cama do estabelecimento. Enquanto em outra, ela mostra o veículo do casal amassado e afirma: ‘amassei só um pouquinho’.

As gravações foram divulgadas na página do Instagram 'É OS D', gerando diversos comentários a respeito do assunto. 

Assista:

