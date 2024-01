JD1TV: Sem fogos, homem faz 'randandandan' com moto roubada e é preso em MS

Motociclista, que não teve a identidade divulgada, foi preso com uma moto roubada enquanto ‘cortava giro’ na área central de Rio Brilhante, na noite de domingo (31).

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, o rapaz estava acelerando a moto sem parar quando foi feita a primeira tentava de abordagem da Polícia Militar.

O motociclista chegou a desafiar os policiais, fazendo eles realizarem um disparo de ‘bala de borracha’. Ainda assim, ele resistia a prisão.

Durante verificação, foi descoberto que a moto possuía registro de roubo/furto. Além disso, o homem tem várias passagens pela polícia, e foi preso, enquadrado por recepção, furto, desobediência, resistência, e no artigo 308 do CTB.

Asssita ao vídeo:

