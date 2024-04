JD1TV: 'Senhor dos céu' morre após avião cair na fronteira

Luis Alberto Franco Báez, de 37 anos, o ‘senhor dos céus’ e herdeiro do negócio do tráfico do seu irmão, Alfredo Cabral Rodas, morreu durante a queda de um avião monomotor na fronteira entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul. Ele estava acompanhado de Carlos Alberto Morínigo Mendoza, de 43 anos.

Conforme as informações iniciais, a identidade das vítimas foi divulgada pela Promotoria local.

Luis Alberto era natural de Saltos del Guairá. foi apontado por uma parte da polícia como o "herdeiro" do negócio de tráfico de drogas de seu meio-irmão fugitivo Alfredo Cabral Rodas. Ele era considerado uma figura controversa no mundo do narcotráfico.

Já Carlos Alberto havia sido detido em 2010 como membro de uma gangue de piratas rodoviários.

Veja o momento do incêndio na aeronave:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também